Haberler » Spor » Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı - Spor

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, transfer çalışmalarına hız verdiklerini, 6 ila 8 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

02.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:52 Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı
Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, transfer çalışmalarına hız verdiklerini, 6 ila 8 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.
Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Robert Prosinecki ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsattı.
Transfer çalışmalarına başladıklarını, 6 ila 8 oyuncu transfer etmek istediklerini dile getiren Tokgöz, ruhunu, kafasını, beynini takıma vermeyen oyuncuları da takımda istemediklerini kaydetti.
Tokgöz, Prosinecki'nin istekleri doğrultusunda en doğru transferleri yapmak için çaba harcadıklarının altını çizerek, "İsimleri mümkün olduğunca eledik. Hocamızla son kontrolleri yapıyoruz. Bir taraftan da bazı isimlerle görüşmeler başladı. Belli bir aşamaya gelindi. Kamp döneminde inşallah her gün bir futbolcu getireceğiz. Tüm transferlerimizi kampa yetiştirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Bernard Mensah'ın durumuyla ilgili de konuşan Tokgöz, oyuncunun transferi için tekliflerin geldiğini ancak ücret konusunda şu ana kadar anlaşılamadığını aktararak, "Mensah büyük ihtimalle takımda kalacak." ifadesini kullandı.

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:44   Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor Kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir" - Spor
17:38   Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti - Spor
17:31   Emre'nin imza törenindeki "Ben Galiçyalıyım" sözü herkesi güldürdü! - Spor
17:28   PFDK, Süper Lig'den 4 futbolcuya men cezası verdi - Spor
17:25   Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı - Spor
17:10   Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor - Spor
16:26   Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Spor
16:09   Ahmet Ağaoğlu'ndan Berat Albayrak iddialarına yanıt: Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar - Spor
15:12   Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz - Spor
2.01.2020 17:46:01