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Kayserispor'da Ümit Özat sesleri

Kayserispor'da Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat'ın geçebileceği öğrenildi.

30.10.2019 10:35

Geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan, 4 puanla son sıraya demir atan Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba da 17 gün sonra istifa etmişti.

AYBABA YERİNE ÜMİT ÖZAT İDDİASI

"Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifasını açıklayan Aybaba'nın yerine düşünülen ismin Ümit Özat olduğu iddia edildi.

ÜMİT ÖZAT OLMAZSA DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞÜLECE

Son olarak 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da görev yapan Özat ile başkan Hamdi Elcuman'ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ümit Özat ile anlaşma sağlanaması durumunda listedeki diğer isimlerle temasa geçileceği kaydedildi. Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Bayrampaşa ile yarın karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, ligde de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkan Elcuman'ın zorlu mücadele öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istediği bildirildi.

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Kayserispor'da Ümit Özat sesleri

Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Kayserispor, Ümit Özat, Spor


YORUMLAR (19)
BEJEKEM:Napıyosun şu ara. Boştayım kebap yiyorum :)
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4461:ÜMİT Mİ BÜLENT Mİ KARAR VERİN GERÇİ İKİSİNDEN DE Bİ HALT OLMAZ
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KÖYLÜ:Asıl şimdi geçmış olsun.Tam adamını bulmuşsunuz.
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KAÇKAR:SAKIN KAYSERİ
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DOĞRUCU DAVUT:hiçbir taktik anlayışı, gidişata göre b planı, oyunu okuma hiçbiri bu göbekli arkadaşta mevcut değil. yılların gençlerbirliği''ni düşürmeyi başardı daha ne olsun. giresunspor bikaç maç dayanabildi, adanademirspor''da pote''ye oruç tuttu diye söylemediği bırakmadı bikaç gün öncesinde herkese saygı duymalıyız diye söylemişti halbuki. her gittiği takımda berbat bi oyun oynatıyor bunu biz görüyoruz siz görüp çağırıyorsanız size de helal olsun. Kayserispor''a ptt 1. lig''de başarılar dilerim ama o düşünce gi
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DETAN:başka adam bulmadınız mı gittiniz aldınız bu adamı. . buna açacaksın çiğköfte dükkanı yapacak orda işini. . teknik adam işi bunun işi değil. .
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12345:KAYSERİSPOR''A PTT 1. LİG''DE BAŞARILAR DİLERİM. BU GÖBEKLİ EGOİST ARKADAŞIN GİTTİĞİ HANGİ TAKIMDA BAŞARISI OLMUŞ ACABA?ADANASPOR''DA YAPTIKLARI ORTADA GENÇLERBİRLİĞİ''NDE YAPTIKLARI ORTADA BUNA RAĞMEN GEL TAKIMIN BAŞINA DİYORLARSA HELAL OLSUN
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GADDAR:FB MAÇI ÖNCESİ ÜMİT ÖZAT OLMALI TABİİ Kİ !!!
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DFDF:fenere yatar bu . . . .
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MEHMET:Allahınızı severseniz bu son teknik direktor olsun bu ne ya futbolcuları gönderin gitsin lungun son yediği golde teknik direktor hatasımı vardı
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