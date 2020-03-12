Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü
SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor , pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında BcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Diego Angole ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenman görüntüsüGenel ve detay görüntü
(Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)
Kaynak: DHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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