Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
09.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:54
Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular koşu ve rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular koşu ve rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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