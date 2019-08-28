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Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor son olarak kadrosuna kattığı üç futbolcunun lisansını dün itibari ile çıkardı.

28.08.2019 10:27 Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı
İstikbal Mobilya Kayserispor son olarak kadrosuna kattığı üç futbolcunun lisansını dün itibari ile çıkardı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3.haftasında Cuma günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, Adryan Oliveira Tavares ve Paul Ntep lisanlarını çıkarttı. 3 futbolcu takımla birlikte çalışmalarına devam ederken Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde 3 futbolcu Galatasaray karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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