Haberler » Spor » Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler - Spor

Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler

Kayserispor ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, takım arkadaşları tarafından sosyal medyadaki güzel paylaşımlar ile uğurlandı.

03.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:14Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler
ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, takım arkadaşları tarafından sosyal medyadaki güzel paylaşımlar ile uğurlandı.

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan Emmanuel Adebayor, teknik direktör Bülent Uygun ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.

Beşiktaş maçı sonrasında "Bu benim Kayserispor ile son maçımdı. Çok güzel dostluklar kurdum. Kayserispor'a başarılar dilerim" cümleleri kuran Adebayor için takım arkadaşları da methiyeler dizdi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un uzun uzun övgüler kurduğu Adebayor için Pedro Henrique "Bir zevkti, harika bir insandı. Hoşçakal papai" mesajı paylaştı. Hollandalı Ben Rienstra, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Her şeyin tadını çıkar" paylaşımında bulunurken Portekizli Miguel Lopes ise, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Emmanuel Adebayor, Kayserispor, Adebayor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:22 Futbolda 2020-2021 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi - Spor
18:20 Adanaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
18:20 Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası - Spor
18:17 Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi - Spor
18:16 Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Spor
17:34 Fenerbahçe, Dirar'ın önerdiği Mohamed Nahiri'yi gündemine aldı! - Spor
17:32 Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi! - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Spor
16:15 Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı - Spor
16:00 Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir - Spor
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
16:45 Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı - Haberler
15:50 Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 18:26:20