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Kayserispor'dan Beşiktaş'a Açıklaması

Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a gönderen Beşiktaş'ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.

07.08.2019 09:20 Kayserispor'dan Beşiktaş'a Açıklaması
Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a gönderen Beşiktaş'ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.

Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan İstikbal Mobilya Kayserispor, genç oyuncu ile ilgili sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın yazısına cevap verdi.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabı üzerinden "Alpay'ımız size emanet. Başarılar Alpay" mesajı paylaşırken İstikbal Mobilya Kayserispor ise bu mesaja "Gözünüz arkada kalmasın. O artık bizden biri. Erciyes'in kurtları" diye cevap verdi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Çelebi, Spor

Kaynak: İHA

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