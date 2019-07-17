17.07.2019 10:42
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Kayserispor'dan Eray İşcan açıklaması: Geri dönüşü 5-6 ay sürecek

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan ile forvet Artem Kravets hakkında açıklama yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Artem Kravets'in 15.7.2019 tarihindeki antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede meydana gelen sol akromioklavikuler eklem (köprücük kemiği eklemi) düzeyinde ki ayrılma 16.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Yaklaşık 4-6 haftalık bir süre içerisinde takıma katılması öngörülmektedir" denildi.

Kaleci Eray İşcan ile ilgili olarak da "Sporcumuz Eray İşcan'ın 15.07.2019 tarihindeki antrenmanda girdiği aynı ikili mücadelede sağ tibal plato (kaval kemiği üst ucu) da tespit edilen kırığının 16.07.2019 tarihinde gün içinde gerçekleştirilecek cerrahi tedavi ile onarılması planlanmaktadır. Cerrahi sonrası takıma geri dönüş sürecinin 5-6 ay içerisinde olması öngörülmektedir. Her iki sporcumuza da acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.

Kayserispor'dan Eray İşcan açıklaması: Geri dönüşü 5-6 ay sürecek

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İstikbal Mobilya, Kayserispor, Eray İşcan, Spor

YORUMLAR (1)
EFEDAYI: Verin Kameni''yi veya başka bir kaleciyi , Yasir''in parasınıda almayın; alın Deniz Türüç''ü olsun bitsin. . .
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