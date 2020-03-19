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Kayserispor'dan erteleme paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor, liglerin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

19.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:15
Kayserispor'dan erteleme paylaşımı
Hes Kablo Kayserispor , liglerin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Korona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Spor

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