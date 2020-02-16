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Kayserispor'dan galibiyet isteyen taraftarına: En güzel hediyedir galibiyet

HES Kablo Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından doğum gününde galibiyet isteyen taraftarına, "En güzel hediyedir galibiyet. Nice mutlu, sarı-kırmızı seneler dileriz" cevabını verdi.

16.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:47Kayserispor'dan galibiyet isteyen taraftarına: En güzel hediyedir galibiyet

HES Kablo , resmi sosyal medya hesabından doğum gününde galibiyet isteyen taraftarına, "En güzel hediyedir galibiyet. Nice mutlu, sarı-kırmızı seneler dileriz" cevabını verdi.

Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci olan Şükran Karaca isimli Kayserispor taraftarı (23), Twitter hesabından Yukatel Denizlispor maçı öncesi,  "Bugün doğum günüm ve tek istediğim 3 puan lütfen en güzel hediyeyi siz verin gelsin o galibiyet" şeklinde paylaşımda bulundu. Yukatel Denizlispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Kayserispor'da kadın taraftarına cevap verdi. Sarı kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda, "En güzel hediyedir galibiyet. Nice mutlu, sarı-kırmızı seneler dileriz" denildi.



Kayserispor, HES, Spor

Kaynak: DHA

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