Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile katıldıklarını açıkladı.

Gözbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız.

#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz."

Kaynak: DHA