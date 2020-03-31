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Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL destek

Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile destek verdi.

31.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50
Kayserispor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL destek
Kayserispor , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 196 bin 600 TL ile destek verdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da an az yara ile atlatacağız. Biz bize yeteriz diyoruz, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor, Spor
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