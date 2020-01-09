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Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Hes Kablo Kayserispor, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

09.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:54Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Hes Kablo , Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarında "Başımız sağ olsun" başlığıyla yer alan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, dün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu bildirmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: AA

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