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Kayserispor'dan transfer açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor başkanı Erol Bedir transfer açıklaması yaptı.

20.07.2019 10:27 Kayserispor
İstikbal Mobilya Kayserispor başkanı Erol Bedir transfer açıklaması yaptı.

Başkan Erol Bedir, yazılı açıklamasında "Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada ilgimiz olmayan transfer haberleri çıkmakta, bilgimiz dışında yapılan (Jackson Martinez'in gelmesi, Kalecimiz Silviu Lung'un gitmesi gibi) asılsız haberler taraftarlarımızın da enerjisini harcamaktadır. Biz ne yaptığını bilen, planlı çalışan, bizim dışımızda gelişebilecek olaylara karşıda tedbiri elden bırakmayan, her gelişmeyi de en kısa sürede büyük taraftarıyla şeffaf bir şekilde paylaşan bir yönetimiz. Dolayısıyla; asılsız haberlere itibar edilmemesi hele hele başarılı kalecimiz Lung'un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir" ifadeleri paylaştı.

Başkan Bedir "Her türlü sıkıntıya rağmen şahsım ve yönetici arkadaşlarımın gayretleriyle çok güçlü bir takım oluşturmaya çalışmaktayız. Taraftarlarımızdan beklentimiz, satışa çıkan kombinelerimizi rekor sayıda alarak Kayserispor'umuza destek olmalarıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Jackson Martinez, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

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