Kayserispor'dan Vefa Gecesi açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, yazılı bir açıklama yaparak Vefa Gecesi'ne katılanlara teşekkür etti.İstikbal Mobilya Kayserispor yönetim kurulu, kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak, "19 Eylül Perşembe akşamı, Kayserispor'umuz için bir Vefa Gecesi düzenledik. Bu tip bir organizasyon ilk defa yapıldığından, hedefler konusunda herhangi bir öngörümüz bulunmuyordu. Ancak programın bitişiyle birlikte Kayserispor'umuz için verilen maddi vaatlerle birlikte, sahiplenme duygusunun da en üst düzeye çıkmış olmasının keyfini hep birlikte yaşadık. Ekonomik tablolar ve destek sözlerinin gerçekleşmesi konusu da önümüzdeki günlerde resmi sitemizde yayınlanacaktır. Bu kampanyaya başlama fikrinin oluşması aşamasındaki katkılarıyla birlikte, geceye katılarak heyecanımızı paylaşan Sayın Valimize minnettarız. Büyükşehir belediye başkanımızın gayret ve gecede ki maddi katkı sözleri de Kayserispor camiasını mutlu etmiştir. Teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı İstikbal Mobilya CEO'su sayın Alparslan Ertekin'e de teşekkürü borç biliyoruz. Geceye katılarak destek veren Sayın Milletvekilimiz Dr. İsmail Tamer'e, ilçe belediye başkanlarına, konuyu her türlü kişisel ve siyasi mülahazadan uzak tutarak yanımızda olan kişi ve kuruluşlara da muhabbetlerimizi ifade ediyoruz" denildi.Kayserispor kulübünün açıklamasında eski Başkan Mehmet Özhaseki'ye de teşekkür edildi. Açıklamanın ikinci kısmında "Kulübümüzün 1966'da kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 50 yıl sarı kırmızı renklerin aşığı olup, gerek taraftar gerekse yönetici olarak Kayserispor'umuza hizmet eden onursal başkanımız sayın Mehmet Özhaseki'ye de özellikle şükran duyuyoruz. Haseki Başkanın Kayseri ve Kayserispor sevdasıyla bir ömür geçirdiğini Kayseri'de yaşayan herkesin bilmesiyle birlikte Kulüp Yönetimi olarak bizim de ifade etmemiz iltifat ve övgü değil en azından emek veren insanlara gösterilmesi gereken Vefanın gereğidir. Dile kolay, yarım asır Kayserispor aşkıyla yanacaksınız, yöneticilik, başkanlık yapacaksınız, onursal başkan olacaksınız. Belediye başkanlıkları, bakanlıklar yapıp bu görevleriniz sırasında Kayseri'nin diğer problemleriyle birlikte Kayserispor'un her türlü sıkıntısını göğüslemeye çalışarak; Kayserispor'un tüm dertlerinin yanında olacak ama bunu reklam malzemesi yapmayacaksınız. En son kampanyayla her türlü olumsuzluğa rağmen bana ne demeden gayret edecek hem çevrenizi hem de şahsınızı Kayserispor'umuzun emrine amade kılacaksınız. ve sonunda da hiçbir beklentimiz olmayacak! Teşekkürler sayın Ba(ş)kan'ımız! Kayserispor size minnettar kalacaktır" cümleleri paylaşıldı. - KAYSERİ