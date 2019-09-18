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Kayserispor'dan Vefa Gecesi'ne açık davet

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu, Vefa Gecesi'ne açık davette bulundu.

18.09.2019 09:07Kayserispor'dan Vefa Gecesi'ne açık davet
İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu, Vefa Gecesi'ne açık davette bulundu.

Yarın düzenlenecek olan Kayserispor Vefa Gecesi için İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu açık davette bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "19 Eylül Perşembe akşamı 21: 00'de başlayacak olan ve Kayserispor'umuza maddi manevi destek amaçlı düzenlenecek olan gecemiz Kadir Has Konferans Salonu'nda yapılacak olup Beyaz TV, TGRT Avrupa ve yerel televizyon kanallarından da canlı olarak yayınlanacaktır. Bahse konu gecemize, Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, sponsorlarımız, kulübümüzün eski başkan ve yöneticileri, önceki yıllarda takımımızda görev yapmış teknik direktör ve oyuncularımız, oda başkanlarımız, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, bürokratlar, başka illerdeki dernek temsilcileri, değerli taraftarlarımız ve medya mensuplarıyla birlikte, unvan ve mensubiyetini zikredemediğimiz Kayserispor sevdalıları davetlidir. Bu açıklamanın açık davet olarak kabul edilmesini ve geceye iştirak için (zaman sıkıntısını da dikkate alarak) ayrıca bir davet beklenmemesini saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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