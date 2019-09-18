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Kayserispor-Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 5.hafta karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor.

18.09.2019 09:02Kayserispor-Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 5.hafta karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 17.30'da Yukatel Denizlispor ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00'da satışa sunulacak.

Cezalı durumda olan Batı Alt C Blok ve Kuzey Alt C, D, E bloklarda bulunan kombine koltuklar bir maçlığına satışa çıkarılacaktır.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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