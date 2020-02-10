Haberler » Spor » Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 22'nci haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

10.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:19Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo , ligin 22'nci haftasında oynayacağı Yukatel maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 21'inci haftasında dün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Kayserispor, ara vermeden Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Hırvat teknik adam Robert Prosinecki nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Kayserispor, Denizlispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:46:40