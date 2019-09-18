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Kayserispor, denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.09.2019 09:54Kayserispor, denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kayseri takımı, Ege temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Ligin 4'üncü haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ile pozisyonları değerlendiren teknik direktör Hikmet Karaman, oyunculara uyarılarda bulundu. Antrenmanın ilk bölümünde çabukluk, kondisyon ve koşu çalışması yapan futbolcular idmanın ikinci kısmında savunma ve hücum çalıştı. Sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi ve Şamil Çinaz antrenmanda yer almadı. Ligde 4 hafta sonunda 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar 15'inci sırada yer alıyor.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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