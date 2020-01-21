Haberler » Güncel » Kayserispor Emre'yi transfer etti - Haber

Kayserispor Emre'yi transfer etti

Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00Kayserispor Emre'yi transfer etti
, 'dan Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.
EMRE TAŞDEMİR KİMDİR
8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.
(İHA)

Emre Taşdemir, Fatih Terim, Galatasaray, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:45  Hes kablo kayserispor maçının ardından
23:45  Aydın 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
23:43  Kayseri isim benzerliğinden mağdur olan firma çareyi afiş asmakta buldu
23:41  Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı
23:40  Diyarbakır hdp önündeki eylemde 141'inci gün
21.01.2020 23:47:57