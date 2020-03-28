Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayserispor en fazla golü ikinci yarıda yedi

Hes Kayserispor, 26 haftada en fazla golleri maçın ikinci yarılarında yedi.

28.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:17
Kayserispor en fazla golü ikinci yarıda yedi
Hes Kayserispor , 26 haftada en fazla golleri maçın ikinci yarılarında yedi.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında kalesinde 62 gol gören Hes Kablo Kayserispor, en fazla maçın ikinci yarılarında kalesini gole kapatamadı. Sarı Kırmızılılar, oynadığı 26 maçta 25 golü ilk yarıda 37 golü ise ikinci yarıda yedi. 4 maçta kalesini gole kapatan ancak 22 maçta gol ve goller yiyen Hes Kablo Kayserispor, ilk yarım saatlik dilimde 16 gol, ikinci yarım saatlik dilimde 15 gol yerken maçın son yarım saatlik bölümünde ise 31 gole engel olamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, HES, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Kayserispor en fazla golü ikinci yarıda yedi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın meydan okumasını kabul etti! Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam Spor
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir Spor
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir
Belçika’dan Galatasaray’ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Kayserispor’un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin’de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis’ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya

Son Dakika Spor Haberleri

18:55: Shevchenko'dan İtalya için 'Çernobil' benzetmesi! - Spor 18:52: Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor - Spor 18:39: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! - Spor 18:09: Antalyaspor'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor - Spor 18:06: Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Haziran sonuna doğru bitecek bu iş" - Spor 17:33: Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti - Spor 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:42: UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir - Spor 16:23: Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı - Spor 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:54: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor