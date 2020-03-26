Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayserispor eski Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti

Hes Kablo Kayserispor eski Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman, hayatını kaybetti.

26.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:47
Kayserispor eski Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti
Hes Kablo Kayserispor eski Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman, hayatını kaybetti. Sarı-Kırmızılı kulüp Elcuman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor'da yapılan son genel kurulda başkanlık görevini Berna Gözbaşı'na devreden Hemdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman, vefat etti. Konu ile ilgili olarak kulüp resmi sayfalarından başsağılığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Eski başkanımız Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman'ın vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selma Elcuman'a Alah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Selma, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Kayserispor eski Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Kulüp izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya’yı terk etti Spor
Kulüp izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya'yı terk etti
Bakanlık’tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak Spor
Bakanlık'tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak
’Oyuncular evde neler yapıyor?’ sorusuna Sergen’den güldüren cevap Spor
"Oyuncular evde neler yapıyor?" sorusuna Sergen'den güldüren cevap
Babel’in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun Spor
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık’tan ilk yorum: Engellemiş Spor
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti Spor
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti
Tuncay Şanlı’dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Son Dakika Spor Haberleri

15:37: Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri ilgilendiren karar çıktı! - Spor 15:35: İstanbul evinde spor yapıyor - Spor 15:24: Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü - Spor 15:22: Sinan Osmanoğlu'ndan 'evde kal' çağrısı - Spor 15:22: Doğukan İnci gol krallığında iddialı - Spor 14:52: Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak - Spor 14:25: Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok - Spor 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu - Spor 13:38: Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni - Spor 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber