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Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

21.09.2019 20:31

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Denizlispor'un golünü atarken, Kayserispor'un golünü ise 13. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Denizlispor da puanını 8 yaptı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

13. dakikadaKayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0

75. dakikadaRadoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski'nin sert şutunda top Lung'un solundan ağlara gitti. 1-1

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Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı

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