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Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 9.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

29.10.2019 15:25Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 9.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 19.00'de Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
"Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL
Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL
Misafir Tribün - 65 TL."
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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