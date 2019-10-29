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Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 10. hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

29.10.2019 16:03Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 19.00'de Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

"Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Misafir Tribün - 65 TL."


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (5)
KONYALI:bu sezonu boşuna oynatmayın fbyi şampıyon ilan edin gitsin
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COMOLLİ:Viscayı istiyor uz dediler başak fb maçında boş kaleye gol atamadı visca. Kayseri;))
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TFF:Sn var mhk hakemler, kural açık fbli penaltı yapsa bile fb aleyhine penaltı verilmeyecek. Fbliye Kırmızı kart yok istediği kadar sert olsun.
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KONYATIŞ:Garanti 3 puan tff versib 3 puanı direk uçak parasına yaazık
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4 YILDIZ 1UEFA1SUPERCUP1ŞLYARIFİNAL:Kayseri fb nin kayseri yatar aykut ertuğrul. Konya gibi
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