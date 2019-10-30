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Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek.

30.10.2019 12:25Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek
İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında 3 Kasım 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor -Fenerbahçe maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. Hakemi Turgut Doman.
Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken AVAR Hakemi ise Esat Sancaktar yapacak.
(İHA)

İstikbal Mobilya, Arda Kardeşler, Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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