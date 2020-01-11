Haberler » Spor » Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu - Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken, Aydınlı Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek, Ziraat Türkiye Kupası'da Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesini yönetecek.

11.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:08Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken, Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek, Ziraat Türkiye Kupası'da Kayserispor- mücadelesini yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz. - AYDIN

Bahattin Şimşek, Kayserispor, Fenerbahçe, Aydınlı, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:58  Manisasporlu genç Mehmet'e dev talipler - Spor
12:58  TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti"ne ilişkin itirazını reddetti - Spor
12:54  Altınordu'da yeniler göz doldurdu - Spor
12:54  Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı - Spor
12:46  Uşaklı öğrenci 'Halter Şampiyonası'nda' Türkiye 2. oldu - Spor
12:45  TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber - Spor
12:21  Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor - Spor
12:12  Yeni transferler sonrası Galatasaray, bambaşka bir takıma büründü - Spor
11:50  Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı - Spor
11:00  Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı - Spor
11.01.2020 13:08:34