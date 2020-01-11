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Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

11.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:28Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz. - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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