Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:46
Hes Kablo Kayseri spor , Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kar yağışı nedeniyle kapalı spor salonunda yapıldı.
İdmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, ayak voleyboluyla sona erdi.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kar yağışı nedeniyle kapalı spor salonunda yapıldı.
İdmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, ayak voleyboluyla sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor
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