Kayserispor, fikstür avantajını puana dönüştürmek amacında

Puan cetvelinin son sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor , üst üste sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarını kayıpsız geçerek Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.Sezonun ilk devresini ekonomik sorunlar ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle istediği gibi kapatamayan sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 22 haftada 3 galibiyet ve 6 beraberlikle 15 puan toplayabildi.Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 9 oyuncu transferinin ardından oyun anlamında yeni bir görünüme kavuşan Kayseri temsilcisi, ligin 22. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında deplasmanda alınan galibiyetle yeniden ümitlendi.Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetin moraliyle hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ligin 23 ve 24. haftalarında konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarında 6 puan alarak kümede kalma yarışından kopmamak istiyor."Bu iki maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız"Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kritik iki haftaya girdiklerini ve takıma güvendiğini söyledi.Deplasman galibiyetinin ardından iki hafta kendi evlerinde oynayacak olmalarının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Tokgöz, "Fikstür avantajını puana dönüştürmek istiyoruz. Bu iki maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız. Kaybetme şansımız yok. Bize puanlar lazım. Bu puanları toplamak için de takımımız elinden geleni yapıyor." dedi.Tokgöz, puanlar alabilmek için Denizlispor karşısındaki mücadelenin çok daha fazlasının verilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Takımımızın ruhu, motivasyonu, birlik ve beraberliği isteğimiz düzeye geldi. Oyuncularımız takım oyunu konusunda Denizli'de güzel bir görüntü sergiledi. Puanlar almaya devam etmek istiyorsak daha üst düzeyde ve daha yırtıcı bir oyun anlayışına dönmemiz lazım. Bu iki hafta bizim için de önemli ancak önümüzde daha çok müsabaka var. Bizim sürekli çıkış halinde olmamız lazım. Futbolcularımız da bu yönde olumlu sinyaller veriyor."Matematiksel hesaplar yapmadığını belirten Tokgöz, futbolda bu hesapların her zaman tutmadığını ifade etti."Kazanmak için bütün şartlar uygun"Mustafa Tokgöz, her maça ayrı ayrı motive olup 3 puan parolasıyla çıktıklarını, bundan sonra oynanacak her karşılaşmanın kendileri için final niteliğinde olduğuna dikkati çekti.Sezon ortasında kulübü çok büyük problemlerle devraldıklarını anımsatan Tokgöz, şöyle devam etti:"Hem yönetimsel hem de maddi birçok sorunumuz vardı. Bunların yanı sıra futbolcuları sahaya çıkarmak için binbir türlü işlerle uğraştık. Çok sayıda oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Büyük bir mali yükün altından kalkarak bu takımı oluşturduk. Berna Gözbaşı başkanın fedakarlıkları olmasaydı bugün altyapı oyuncuları ile maça çıkıyor olurduk. Başkanımıza, taraftarımızı umutlandırdığı, bize yeniden ruh kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şu anda futbolcularımızın ödemeleri yapılıyor. Hiçbir problem yok. Kazanmak için bütün şartlar uygun. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizden de galibiyetler alıp takımı kümede tutmalarını bekliyoruz."Tokgöz, Kayserispor için taraftarın önemli güç olduğuna değinip, "Taraftarımızdan stadı doldurmalarını istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.