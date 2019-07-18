18.07.2019 09:29
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Kayserispor fikstürden memnun

Kayserispor fikstürden memnun

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, fikstür çekimini değerlendirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, fikstür çekimini değerlendirdi.

Ligin ilk maçını statlarında oynamanın avantaj olduğunu belirten İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. İlk hafta evimizde Alanyaspor'la oynuyoruz. İlk maçı kendi seyircimiz önünde oynamak bizim için avantaj. Lige zor yada kolay maç tahmini için şimdilik çok erken. Her takım muhakkak kadrosunu takviyeye yapıp güçlendirecektir. Uzun bir maratonun ilk başlangıcı olacak. Gelecek ve olursa gidecek oyuncularla yepyeni bir sezonda galibiyetlere imza atmak istiyoruz. Bütün takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

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