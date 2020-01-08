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Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

08.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:18 Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
Hes Kablo , 'dan Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek. - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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