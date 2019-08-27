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Kayserispor-galatasaray maç biletleri satışa çıktı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un cuma günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı.

27.08.2019 11:18 Kayserispor-galatasaray maç biletleri satışa çıktı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un cuma günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 ile 120 TL arasında değişiyor.
Süper Lig'in 3'ncü haftasında Cuma günü oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının maç bilet fiyatları açıklandı. Bugün saat 11: 00'de satışa sunulan biletlerin fiyatları şu şekilde; Kuzey üst tribün-50 TL, Doğu alt tribün-80 TL,  Doğu üst tribün-60 TL, Batı üst tribün-60 TL,  Batı alt tribün-120 TL ve Misafir tribün-65 TL.
Bu arada ligin ilk haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ceza alan Kuzey Alt C,D ve E ile Batı Alt D ve F bloklarında ki kombine bileti olan taraftar Galatasaray maçında biletlerini transfer edemeyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bu yerleri 1 maçlığına satışa açacak.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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