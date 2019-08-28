Haberler» Spor» Haber

Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

28.08.2019 12:43 Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek
İstikbal Mobilya Kayserispor- Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Mustafa Öğretmenoğlu çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Ramazan Keleş. Maçın VAR Hakemi Volkan Bayarslan olurken AVAR Hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan oldu.

Mustafa Öğretmenoğlu, yeni sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçını yönetirken, 2.haftada ise Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında VAR Hakemi olarak görev yaptı. - KAYSERİ

Mustafa Öğretmenoğlu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:57   Fenerbahçe'den amerika'da dev proje
13:50   Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
13:48   Sapancaspor'dan Başkan Özen'e ziyaret
13:47   Akhisar potada süper lig istiyor
13:45   Fenerbahçe salonda çalıştı
13:44   Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
13:43   Aydın Şerbetçioğlu'na yeni görev