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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına hız verdi

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına hız verdi.

27.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:37Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına hız verdi

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo , pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına hız verdi.

Ligin 24'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe'yi konuk edecek olan ve dünü çift idmanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın 2'nci bölümünde ise çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt takımla çalışırken, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz ise takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntü

Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,



Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: DHA

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