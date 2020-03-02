Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 yendi

Kayserispor , Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golü 70. dakikada Mesanovic kaydetti. 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.

"SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Gerçekten iyi oynadık. Özellikle ilk devrede belki de sezonun en iyi oyununu oynadık. İlk yarı golü atma şansımız olmadı ama ikinci yarı ilk yarıya oranla daha kötü oynasak da golü bulduk ve maçı kazandık. İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan aldık. Son 4 maçtır yenilmiyoruz" dedi.