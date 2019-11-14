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Kayserispor güç depoluyor

SÜPER Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

14.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:20Kayserispor güç depoluyor

SÜPER Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya , sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

Süper Lig'in 11'inci haftasından sonra liglere verilen milli arada 3 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde toplandı. Futbolcular sabah idmanında düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra kurulan 10 istasyonda kondisyon, çabukluk, kuvvet ve şut çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda teknik direktör Bülent Uygun bütün futbolcuların yanına giderek taktik verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Alpay, Levent, Mensah ile izinli olan Adebayor ve milli takım kampında yer alan Lung, Aymen ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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