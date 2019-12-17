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Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusu Güray Vural'ın attığı gol sonrası yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

17.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:14Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti
İstikbal Mobilya Kayseri , FK maçında rakip takım oyuncusu Güray Vural'ın attığı gol sonrası yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün, TFF'ye sunduğu dilekçede, Gaziantep FK maçının 67. dakikasında gol atan Güray Vural'ın, sevincini Kayserispor taraftarının bulunduğu tribün önünde provokatif hareketlerle yaptığı öne sürüldü.
Dilekçede, "Gol sevincini, futbol ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde yaşayan Güray Vural hakkında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinde yer alan 'Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara ceza verilmesi' ibaresi gereği işlem yapılmasını talep ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güray Vural'ın gol sevincinin spor ahlakına uygun olmadığını ve gerekli cezayı alacağını düşündüğünü belirterek, "Hiç kimsenin Gaziantep Futbol Kulübünün yöneticileri ve taraftarının güzel yaklaşımlarına, misafirperverliğine gölge düşürmesine hakkı yok." diye konuştu.
Tokgöz, TFF'nin vereceği kararın örnek teşkil edeceğini ve konuyu hassasiyetle değerlendireceklerini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Güray Vural, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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