Haberler » Spor » Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Spor

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

12.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:47Kayserispor, Gustavo ile anlaştı
Hes Kablo , Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri'ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.

Gustavo Campanharo kimdir?

Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya'nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya'da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya'nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.

Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:26  Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Spor
13:20  Fenerbahçe'nin Antalya kampı - Spor
13:19  Emre Mor Leeds United'a transfer olmak istiyor ancak taraftar tepkili - Spor
13:17  Beşiktaş, Guilherme transferini bitirdi - Spor
13:16  Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Ligi yukarılarda bitireceğiz" - Spor
12:54  Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi - Spor
12:17  52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı - Spor
11:42  Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı - Spor
10:42  Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır - Spor
12.01.2020 13:28:37