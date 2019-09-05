Haberler» Yerel» Haber

Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor

- Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyorKAYSERİ - İ.M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

05.09.2019 21:11
- Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor
KAYSERİ - İ.M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor'la oynayacağı hazırlık maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleşti. Karaman'ın, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
İ.M Kayserispor - Adanaspor hazırlık maçı karşılaşması Cumartesi günü gerçekleşecek.
Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor

Kayserispor, Adanaspor, Karaman, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
03:06   Zurna üstatları Fethiye'de buluştu
22:53   TTK'da meydana gelen iş kazasında 1 madenci kafasından yaralandı
22:24   Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası başladı
22:11   Fedakar köy okulu öğretmenleri okullarını eğitim-öğretime hazırlıyor
21:53   Vali Güzeloğlu'dan ilaçlama birimine ziyaret
21:35   VEDAŞ, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye VEDAŞ'ın binasını mühürledi
21:11   Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor