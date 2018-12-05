05 Aralık 2018, 15:42
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Kayserispor, Hikmet Karaman ile Prensipte Anlaştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı. Hikmet Karaman'la ilgili son kararı Başkan Erol Bedir verecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul'da Karaman ile masaya oturdu.

SON KARARI BAŞKAN VERECEK

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul'daki görüşmenin sonucunu İzmir'de bulunan Başkan Erol Bedir'e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında 1-2 küçük pürüz dışında mutabık kalındığı ancak son kararı Başkan Bedir'in vereceği öğrenildi.

Kayserispor,Hikmet Karaman,Karaman
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42



YORUMLAR (3)
GERÇEKÇİ: Hikmet hocam kendini harcama bu Kayseri kesin küme düşer
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ARIZA: bu provokatör kayseriye yakışmaz
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ŞAPKACI: ÇAKMA TERİM, GERÇEĞİ BİLE BİTTİ SAMA NE OLUYOR. KAYSERİYE BİR ALT LİGDE BAŞARILAR DİLERİM.
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