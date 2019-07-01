01.07.2019 23:55
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Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek

Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezonun ortasında takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
Hikmet Karaman , Kayserispor , Spor

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