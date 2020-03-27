Kayserispor için geçmiş olsun mesajları
Hes Kablo Kayserispor'da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.
27.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:01
Hes Kablo Kayserispor 'da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid-19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak 'Geçmiş Olsun' dileklerinde bulundular. - KAYSERİ
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid-19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak 'Geçmiş Olsun' dileklerinde bulundular. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Kayserispor, Koronavirüs, Hes Kablo, Spor