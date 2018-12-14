14 Aralık 2018, 15:54
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Kayserispor ile Akhisarspor 14.kez Karşılaşacak

Kayserispor ile Akhisarspor 14.kez Karşılaşacak

Kayserispor ile Akhisarspor Pazar günü Kadir Has Stadı'nda 14.kez karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Akhisarspor Pazar günü Kadir Has Stadı'nda 14.kez karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Akhisarspor bugüne kadar 10 kez Spor Toto Süper Lig'de, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig maçlarında 3 kez Kayserispor kazanırken, 2 kez Akhisarspor galip geldi, 5 maç da berabere bitti. Türkiye Kupasında ise iki takım da birer kez kazanırken 1 maç da berabere bitti.

Geçen sezon deplasmanda kazanan Kayserispor olurken, Kadir Has'ta oynanan maçı ise Akhisarspor kazanmıştı. Kayserispor, son 2 sezonda gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası maçında rakibini sahasında mağlup edemiyor. İşte Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanan maçlar:

Süper Lig

2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 1-2

2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 0-2

2016/2017 Akhisarspor-Kayserispor 0-0

2016/2017 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2015/2016 Akhisarspor-Kayserispor 1-1

2015/2016 Kayserispor-Akhisarspor 3-2

2013/2014 Akhisarspor-Kayserispor 2-2

2013/2014 Kayserispor-Akhisarspor 0-0

2012/2013 Akhisarspor-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Akhisarspor 1-1

Türkiye Kupası

2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 2-2

2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 1-0

2011/2012 Akhisarspor-Kayserispor 0-1 - KAYSERİ Türkiye Kupası,Kayserispor
14 Aralık 2018 Cuma 15:54



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