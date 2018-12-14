Kayserispor ile Akhisarspor 14.kez Karşılaşacak

Kayserispor
ile Akhisarspor Pazar günü Kadir Has Stadı'nda 14.kez karşı karşıya gelecek.
Kayserispor ile Akhisarspor bugüne kadar 10 kez Spor Toto Süper Lig'de, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası
'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig maçlarında 3 kez Kayserispor kazanırken, 2 kez Akhisarspor galip geldi, 5 maç da berabere bitti. Türkiye Kupasında ise iki takım da birer kez kazanırken 1 maç da berabere bitti.
Geçen sezon deplasmanda kazanan Kayserispor olurken, Kadir Has'ta oynanan maçı ise Akhisarspor kazanmıştı. Kayserispor, son 2 sezonda gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası maçında rakibini sahasında mağlup edemiyor. İşte Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanan maçlar:
Süper Lig
2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 1-2
2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 0-2
2016/2017 Akhisarspor-Kayserispor 0-0
2016/2017 Kayserispor-Akhisarspor 0-2
2015/2016 Akhisarspor-Kayserispor 1-1
2015/2016 Kayserispor-Akhisarspor 3-2
2013/2014 Akhisarspor-Kayserispor 2-2
2013/2014 Kayserispor-Akhisarspor 0-0
2012/2013 Akhisarspor-Kayserispor 1-2
2012/2013 Kayserispor-Akhisarspor 1-1
Türkiye Kupası
2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 2-2
2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 1-0
2011/2012 Akhisarspor-Kayserispor 0-1 - KAYSERİ
Türkiye Kupası,Kayserispor
14 Aralık 2018 Cuma 15:54