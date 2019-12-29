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Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

29.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:07 Kayserispor ilk kez 6 gol yedi
İstikbal Mobilya bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez 6 gol yedi. Ligde oynadığı 17 maçta kalesinde 42 gol gören sarı kırmızılılar, en farklı mağlubiyetini karşısında aldı. Kalesinde ilk kez 6 gol gören Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 4'er gol gördü. ve Gaziantep maçlarında kalesinde 3'er gol gören Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında ise 2'şer gol yemişti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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