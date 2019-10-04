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Kayserispor İzmir'de

İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı Göztepe A.Ş maçı için İzmir'e ulaştı.

04.10.2019 08:27Kayserispor İzmir'de
İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı Göztepe A.Ş maçı için İzmir'e ulaştı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7.haftasında Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor bugün sabah İzmir'e gitti. Aktarmalı olarak saat 06.00'da Kayseri Erkilet Havaalanından İstanbul'a giden Sarı-Kırmızılı kafile, 08.30'da İstanbul'dan İzmir'e geçti. 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e ulaşan Sarı-Kırmızılılar kamp yapacağı otele yerleşti. Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçı öncesi son antrenmanı öğleden sonra yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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