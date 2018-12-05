Kayserispor, İzmir'den Avantajlı Döndü: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleden Kayserispor 2-1 galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. 19. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aganovic'in kafayı vuruşu az farkla auta çıktı. 26. dakikada Chery'nin pasında Altay ceza sahasına sokulan Bilal'in şutunda kaleci Emre iki hamlede topun sahibi oldu ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İBRAHİM AKIN, MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

İkinci yarıya Kayserispor hızlı başladı. 58. dakikada Bilal'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gyan'ın şutunda kaleci Emre topu kornere çeldi. 59. dakikada Bilal'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1 66. dakikada sol kanattan Kravets'in ortasında arka topla buluşan Chery, müsait pozisyonda topu auta yolladı. 67. dakikada ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yapan Kravets, fileleri havalandırdı. 0-2 74. dakikada Deniz'in vuruşunda kaleciden seken top Gyan'ın önünde kaldı. Gyan'ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 90. dakikada Furkan'ın pasıyla Kayserispor ceza sahasında topla buluşan İbrahim Akın, kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.