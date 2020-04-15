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Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, uzun süredir ailesinden ve nişanlısından ayrı kalmanın hasreti içerisinde.

15.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:48
Kayserispor kalecisi Lung:

Hes Kablo Kayseri spor kalecisi Silviu Lung, uzun süredir ailesinden ve nişanlısından ayrı kalmanın hasreti içerisinde.


Rumen kaleci Silviu Lung, Corona Virüs kurbanı oldu. Kayseri'de nişanlısı Filip Roxana ile birlikte yaşayan kaleci Lung, bu aralar aile hasreti içerisinde. Eğitimine devam ettiği okulda sınava girmek için Romanya 'ya giden Filip Roxana'nın korona virus salgınından ötürü tekrar Türkiye'ye dönememesinden ötürü kaleci Lung, büyük özlem duyuyor. Futbolu ve taraftarı özlediğini de dile getiren Kayserispor kalecisi Silviu Lung, "Her ne kadar süreç sıkıcı olsa da spor yapıyorum. Havuzda vakit geçiriyorum. Bir şekilde güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu süreçte ailemi özledim. Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim" dedi.


Lung, Kayseri'ye alıştığını Kayseri yemeklerini sevdiğini ifade ederek "Yemek yemeyi seviyorum. Yapmayı da deniyorum. Kıymalı, Mantı, Kebap, Sarma ve Kuzu Pirzola çok beğeniyorum. Kıymalı en çok sevdiğim yemeklerin başında geliyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Romanya, Kayseri, Spor
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