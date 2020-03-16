Kayserispor kalecisi Lung: "Savaşmaya devam"
Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile alkış topladı.
16.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:21
Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile alkış topladı. Lung "Savaşmaya devam" dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Lung'un gösterdiği performans konuşuluyor. Kasımpaşa maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Özellikle maçın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lung, alkışlandı.
Maç sonrasında galibiyet yorumu yapan Rumen kaleci, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Golleri de attık. İkinci yarıda sebebini bilmediğim aksaklıklar yaşadık. 3 puanı zorda olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" yorumunda bulundu. - KAYSERİ
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Lung'un gösterdiği performans konuşuluyor. Kasımpaşa maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Özellikle maçın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lung, alkışlandı.
Maç sonrasında galibiyet yorumu yapan Rumen kaleci, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Golleri de attık. İkinci yarıda sebebini bilmediğim aksaklıklar yaşadık. 3 puanı zorda olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" yorumunda bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Spor
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Spor
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Spor
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Spor
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Spor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Spor
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Spor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı