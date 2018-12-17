17 Aralık 2018, 09:13
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Kayserispor Kalesini Gole Kapattı

Kayserispor Kalesini Gole Kapattı

Kayserispor, Süper Ligin en çok gol yiyen takımı iken kalesini gole kapatmayı başardı.

Kayserispor, Süper Ligin en çok gol yiyen takımı iken kalesini gole kapatmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta sonunda bu sezon kalesinde en çok gol yiyen takım hüviyetinde bulunan Kayserispor, son 2 maçında kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılılar, ligin 15.haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı ve ligin 16.haftasında Akhisarspor ile sahasında oynadığı müsabakada gol yemedi.

Kasımpaşa'ya 3, Akhisarspor'a 1 gol atan ve hanesine 6 puan yazdıran Kayserispor, 4 gol de averaj düzeltmiş oldu. Sarı Kırmızılılar, ligin 16.haftası sonunda 14 gol atarken kalesinde ise 24 gol gören bir ekip olarak -10 averaj ile puan tablosunda 13.sıraya yükseldi. - KAYSERİ Kasımpaşa,Galatasaray,Kayserispor
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:13



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